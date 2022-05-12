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Рада розширила підстави для звільнення з роботи під час війни

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Україна, Четвер 12 травня 2022 14:40
Рада розширила підстави для звільнення з роботи під час війни Фото: Рада спростила звільнення з роботи під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада прийняла закон про оптимізацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Документом розширює підстави для звільнення працівників під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7251.

Законом вводиться додаткова підстава для звільнення працівника - неможливість забезпечувати умови праці через знищення майна в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура звільнення таких працівників.

Також вводиться додаткова підстава для розірвання трудового договору, як відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.

Законом визначається поняття сумісництва, що забезпечить можливість працівникам, які були змушені покинути свої робочі місця, працевлаштуватися на іншій роботі.

Документом скасовуються на період воєнного стану окремі обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції щодо заняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

Законом встановлено, що на час оголошення воєнного або надзвичайного стану всі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть вестися в електронній формі.

З метою усунення юридичних невизначеностей та подолання практичних прогалин у правозастосуванні, законом вносяться зміни до закону № 2136-ІХ. Так, документом конкретизовано порядок регламентації робочого часу та 4 години відпочинку в період дії воєнного часу, зокрема, щодо категорій працівників, яким може бути збільшена тривалість роботи протягом тижня, відновлено механізм оплати праці за роботу у вихідний день, уточнено порядок надання щорічної основної відпустки. Також акцентовано увагу на тому, що введення додаткової тривалості роботи є правом, а не обов'язком роботодавця.

Законопроектом передбачається відшкодування працівникам і роботодавцям пов'язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії. З цією метою запланована розробка окремого механізму.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада схвалила закон про договірний режим трудових відносин для малого та середнього бізнесу. Документ передбачає зменшення бюрократичного навантаження на роботодавців.

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