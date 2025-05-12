До 4 месяцев блокировки: польские перевозчики готовят протесты на границе с Украиной
Движение грузовиков через пункт пропуска между Украиной и Польшей "Ягодин-Дорогуск" может быть затруднено. Причина - акция протеста с польской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
По информации, поступившей от польских пограничников, сегодня может начаться акция протеста польскими перевозчиками на направлении ППр "Дорогуск", что напротив украинского ППр "Ягодин".
Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями, пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд.
Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь будут пропускать беспрепятственно. Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев.
По состоянию на сейчас движение грузовых автомобилей осуществляется без изменений. Но водители просят учесть эту информацию при планировании пересечения границы через "Ягодин-Дорогуск".
ГПСУ дополнительно будет информировать о ситуации на этом направлении.
Протесты польских фермеров и блокада границы
В 2023 году на украинско-польской границе стартовала первая волна блокад, во время которой польские протестующие требовали восстановления системы выдачи разрешений для украинских перевозчиков. Эти акции вызвали серьезные сбои в логистических цепочках, в частности в аграрном секторе и других отраслях.
После серии переговоров между Киевом и Варшавой в апреле 2024 года удалось восстановить движение грузового транспорта через границу, однако польские фермеры впоследствии несколько раз возобновляли блокады/
Подробнее о том, что сейчас происходит в отношениях между Украиной и Польшей - в материале РБК-Украина.
Недавно стало известно, что польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной. Блокаду планируют на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".
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