До 4 месяцев блокировки: польские перевозчики готовят протесты на границе с Украиной

Движение грузовиков через пункт пропуска между Украиной и Польшей "Ягодин-Дорогуск" может быть затруднено. Причина - акция протеста с польской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

По информации, поступившей от польских пограничников, сегодня может начаться акция протеста польскими перевозчиками на направлении ППр "Дорогуск", что напротив украинского ППр "Ягодин".

Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями, пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд.

Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь будут пропускать беспрепятственно. Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев.

По состоянию на сейчас движение грузовых автомобилей осуществляется без изменений. Но водители просят учесть эту информацию при планировании пересечения границы через "Ягодин-Дорогуск".

ГПСУ дополнительно будет информировать о ситуации на этом направлении.