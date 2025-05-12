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До 4 місяців блокування: польські перевізники готують протести на кордоні з Україною

Понеділок 12 травня 2025 12:28
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До 4 місяців блокування: польські перевізники готують протести на кордоні з Україною Архівне фото: польські перевізники готують протести на кордоні з Україною (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Рух вантажівок через пункт пропуску між Україною та Польщею "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим. Причина - акція протесту з польського боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За інформацією, яка надійшла від польських прикордонників, сьогодні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку ППр "Дорогуськ", що навпроти українського ППр "Ягодин".

Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд.

Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно. Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

Станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін. Але водії просять врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через "Ягодин-Дорогуськ".

ДПСУ додатково інформуватиме про ситуацію на цьому напрямку.

Протести польських фермерів та блокада кордону

У 2023 році на українсько-польському кордоні стартувала перша хвиля блокад, під час якої польські протестувальники вимагали відновлення системи видачі дозволів для українських перевізників. Ці акції спричинили серйозні збої в логістичних ланцюгах, зокрема в аграрному секторі та інших галузях.

Після серії переговорів між Києвом і Варшавою у квітні 2024 року вдалося відновити рух вантажного транспорту через кордон, однак польські фермери згодом кілька разів поновлювали блокади/

Детальніше про те, що наразі відбувається у відносинах між Україною та Польщею - в матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Блокаду планують на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

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    Польща Кордон з Україною Фермери
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