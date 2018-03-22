Призову підлягають понад 15 тис. осіб, - Генштаб

Призовні комісії почнуть роботу з 2 квітня

Всього підлягають призову 15 тисяч 190 осіб, з них до ЗСУ будуть направлені 8 990 осіб. Про це на брифінгу "Призов громадян України на строкову військову службу та військову службу за призовом осіб офіцерського складу" повідомив начальник головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко передає кореспондент РБК-Україна.

"Всього підлягають призову 15 тисяч 190 осіб, з них до ЗСУ будуть направлені 8 990 осіб, до Держспецслужби транспорту - 1 тисяча, до Нацгвардії - 4 тисячі, до Держприкордонслужби - 1200 осіб. Майже 61 млн гривень видатків заплановано на ці дії", - повідомив він.

Так, призовні комісії почнуть роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня 2018 року.

Зазначається, що призову на строкову службу підлягають придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, а також про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу громадян України в 2018 році.