3D-принтер напечатал целый гардероб: энтузиаст проверил технологию

Для создания полного гардероба Треген разработал список из 10 наименований, куда вошли рубашка, шорты, обувь, носки, ремень, шляпа, кошелек, сумка, галстук и очки.

Анализ финансовых и временных затрат продемонстрировал существенную разницу между ценой сырья и стоимостью инструмента.

Основные параметры проекта:

Этап цифрового моделирования занял 33 часа, а все время работы печатных устройств составлял 560 часов.

Прямые затраты на сырье (термопластический филамент) составили около 100 долларов.

Для изготовления габаритных элементов одежды понадобился современный принтер Prusa Core 1L, розничная стоимость которого составляет 1999 долларов.

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Технические ограничения и практическое применение

С инженерной точки зрения эксперимент продемонстрировал неоднородные результаты. Наиболее успешным элементом признана концептуальная обувь Waveform, созданная по лицензионным схемам дизайнера Стивена Дранкса - она получила высокую оценку экспертов за эргономику и прочность.

Также удачной оказалась рубашка, где была использована гибкая структура с гексагональным узором.

В то же время, изготовление нижней части одежды выявило ключевые недостатки домашнего 3D-производства.

Из-за отсутствия у автора профессиональных навыков конструирования лекал и специфики поведения пластика готовые шорты оказались слишком жесткими и непригодными для повседневного использования.

Все технические модели и чертежи проекта автор опубликовал в открытом доступе на платформе MakerWorld для дальнейшего анализа сообществом инженеров.

Специалисты отмечают, что за последние 10 лет технологии сделали значительный шаг вперед - если в 2015 году на профильном конкурсе Project Runway дизайнеры могли создавать только жесткие элементы декора, то сегодня домашние устройства способны формировать полноценные гибкие структуры.

Однако, на текущем этапе развития технология не может считаться полноценной заменой традиционной швейной индустрии и классическому текстильному оборудованию.