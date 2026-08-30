36 отзывов на одну вакансию: где в Украине самая высокая конкуренция за работу

Главное: Самая высокая конкуренция среди поисковиков в июле 2026 года была в сфере "Реклама/дизайн/PR" - 36,9 отзыва на одну вакансию.

среди поисковиков в июле 2026 года была в сфере "Реклама/дизайн/PR" - 36,9 отзыва на одну вакансию. Больше всего вакансий работодатели разместили в сфере "Производство/рабочие специальности" - почти 20 тысяч.

работодатели разместили в сфере "Производство/рабочие специальности" - почти 20 тысяч. В рабочей сфере медиа зарплата за год выросла с 22 750 до 28 750 грн. В логистике было 17 640 вакансий, а медианная зарплата выросла до 30 875 грн.

за год выросла с 22 750 до 28 750 грн. В логистике было 17 640 вакансий, а медианная зарплата выросла до 30 875 грн. Около 80% работодателей испытывают кадровый дефицит, а 30% вакансий остаются открытыми более трех месяцев.

Где поисковикам труднее всего найти работу

Самая высокая конкуренция среди кандидатов в июле была в сфере "Реклама/дизайн/PR". В среднем на одно объявление приходилось 36,9 отзыва. Год назад показатель был несколько ниже – 36,6.

На втором месте оказалась сфера "Колл-центры/Телекоммуникации" - 30,3 отзыва на одну вакансию против 26 в июле 2025 года.

Далее - "Начало карьеры/Студенты", где на одно объявление приходился 21 отзыв. В прошлом году конкуренция здесь была значительно выше - 28,5 отзыва.

В сфере "IT/компьютеры" показатель за год снизился с 16,1 до 11,5 отклика на вакансию. Среди административного персонала, HR и секретариата - с 12 до 10,8.

В категории "Культура/искусство/развлечения" в июле 2026 года было в среднем 10 отзывов на одну вакансию по сравнению с 14,2 годом ранее.

При этом для кандидатов важны не только зарплата и профессиональные перспективы. По данным исследования OLX Работа и EBA, среди ключевых факторов при выборе работы - близость к дому, гибкий график и официальное трудоустройство.

Где работодатели ищут больше всего работников

Больше всего вакансий в июле 2026 года было опубликовано в сфере "Производство/рабочие специальности" - 19 974 объявления.

В то же время медианная зарплата в этой категории за год выросла с 22 750 до 28 750 грн.

На втором месте - "Розничная торговля/продажи/закупки" с 19 205 вакансиями. Медианная зарплата здесь увеличилась с 18 000 до 20 850 грн.

Третью позицию заняла "Логистика/Состав/Доставка" - 17 640 объявлений. Медианная зарплата за год выросла с 27 700 до 30 875 грн.

Еще 10 445 вакансий работодатели разместили в сфере "Строительство/облицовочные работы". Медианная зарплата здесь повысилась с 31 125 до 38 125 грн.

В категории "Гостинично-ресторанный бизнес/Туризм" было 8 741 объявление, а медианная зарплата выросла с 17 750 до 21 000 грн.

Рынок труда остается несбалансированным

Данные свидетельствуют о существенных различиях между интересами кандидатов и потребностями работодателей. Например, в сфере "Реклама/дизайн/PR" на одно объявление приходится 36,9 отзыва, тогда как в "Медицине/фармацевтике" - всего 2,6.

Это означает, что в одних сегментах кандидаты конкурируют между собой за вакансии, а в других работодатели вынуждены конкурировать за работников.

По данным исследования OLX Работа и EBA, почти 80% работодателей испытывают кадровый дефицит. При этом 30% вакансий удается закрыть лишь свыше трех месяцев, а менее 6% - быстрее месяца.

На фоне нехватки кадров работодатели постепенно повышают зарплаты и изменяют условия труда, чтобы привлекать нужных специалистов.