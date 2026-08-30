36 отзывов на одну вакансию: где в Украине самая высокая конкуренция за работу

Украинский рынок труда остается несбалансированным: в июле больше всего вакансий было в производстве и рабочих специальностях, а самая высокая конкуренция среди кандидатов - в рекламе, дизайне и PR.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на анализ OLX Работа.
Главное:
Самая высокая конкуренция среди кандидатов в июле была в сфере "Реклама/дизайн/PR". В среднем на одно объявление приходилось 36,9 отзыва. Год назад показатель был несколько ниже – 36,6.
На втором месте оказалась сфера "Колл-центры/Телекоммуникации" - 30,3 отзыва на одну вакансию против 26 в июле 2025 года.
Далее - "Начало карьеры/Студенты", где на одно объявление приходился 21 отзыв. В прошлом году конкуренция здесь была значительно выше - 28,5 отзыва.
В сфере "IT/компьютеры" показатель за год снизился с 16,1 до 11,5 отклика на вакансию. Среди административного персонала, HR и секретариата - с 12 до 10,8.
В категории "Культура/искусство/развлечения" в июле 2026 года было в среднем 10 отзывов на одну вакансию по сравнению с 14,2 годом ранее.
При этом для кандидатов важны не только зарплата и профессиональные перспективы. По данным исследования OLX Работа и EBA, среди ключевых факторов при выборе работы - близость к дому, гибкий график и официальное трудоустройство.
Больше всего вакансий в июле 2026 года было опубликовано в сфере "Производство/рабочие специальности" - 19 974 объявления.
В то же время медианная зарплата в этой категории за год выросла с 22 750 до 28 750 грн.
На втором месте - "Розничная торговля/продажи/закупки" с 19 205 вакансиями. Медианная зарплата здесь увеличилась с 18 000 до 20 850 грн.
Третью позицию заняла "Логистика/Состав/Доставка" - 17 640 объявлений. Медианная зарплата за год выросла с 27 700 до 30 875 грн.
Еще 10 445 вакансий работодатели разместили в сфере "Строительство/облицовочные работы". Медианная зарплата здесь повысилась с 31 125 до 38 125 грн.
В категории "Гостинично-ресторанный бизнес/Туризм" было 8 741 объявление, а медианная зарплата выросла с 17 750 до 21 000 грн.
Данные свидетельствуют о существенных различиях между интересами кандидатов и потребностями работодателей. Например, в сфере "Реклама/дизайн/PR" на одно объявление приходится 36,9 отзыва, тогда как в "Медицине/фармацевтике" - всего 2,6.
Это означает, что в одних сегментах кандидаты конкурируют между собой за вакансии, а в других работодатели вынуждены конкурировать за работников.
По данным исследования OLX Работа и EBA, почти 80% работодателей испытывают кадровый дефицит. При этом 30% вакансий удается закрыть лишь свыше трех месяцев, а менее 6% - быстрее месяца.
На фоне нехватки кадров работодатели постепенно повышают зарплаты и изменяют условия труда, чтобы привлекать нужных специалистов.
Читайте также о том, что работодателям все сложнее найти работника, а затем удержать его. Бизнесы предлагают новые бонусы, обучают людей и предлагают гибкие условия, однако иногда этого мало.
Читайте также о том, что в Украине резко вызросло количество людей, которые планируют сменить работу: сейчас таких 38% против 15% в прошлом. Главной причиной этого является потребность в более высоком заработке, а среди основных проблем при поиске - низкие зарплаты, нехватка вакансий и большие требования работодателей.