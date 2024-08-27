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Рекордная жара: в день массированного обстрела в Киеве обновлен температурный максимум

Украина, Вторник 27 августа 2024 13:00
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Рекордная жара: в день массированного обстрела в Киеве обновлен температурный максимум Фото: Температурный рекорд в Киеве обновлен 26 августа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В понедельник 26 августа в столице среднесуточная температура воздуха достигла 26,4 градуса и на 0,6 градуса превзошла предыдущий рекорд для этого дня 1903 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

"Климатическая норма превышена на 7,6 градуса", - говорится в сообщении.

Это уже третий рекорд за последние два дня. 25 августа в Киеве максимальная температура воздуха повторила наивысшее значение за время проведения наблюдений для этой даты и составила 33,1 градуса, которое до этого было зафиксировано в 1903 году. Среднесуточная температура воздуха достигла 25,4 градуса, что повторило рекорд для этого дня 1953 года.

Напомним, 26 августа враг совершил самую масштабную с начала войны ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. Поэтому в Украине сначала ввели аварийные отключения света, а затем - графики отключений. В условиях жары свет отсутствует примерно половину суток.

Как сообщало РБК-Украина, июль 2024 года вошел в пятерку самых жарких в истории Киева . Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 24,3 градуса тепла, что выше климатической нормы на 3,0 градуса. По данным климатологов, всего за месяц в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов.

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