31 час работы ради GTA 6: сколько стоит игра для украинцев

Пропасть в доходах - рейтинг доступности в Европе

Аналитики компании The World in Maps решили сравнить мировые цены на игру со средней чистой почасовой заработной платой в разных европейских государствах.

Результаты оказались неутешительными для нашего региона, ведь Украина продемонстрировала самый плохой результат на континенте.

Для сравнения, возглавившему этот список жителю Люксембурга нужно провести на рабочем месте всего лишь 1,5 часа, чтобы без проблем позволить себе покупку лицензионной копии.

То есть украинцам приходится работать ради развлечения почти в 19 раз дольше.

В других европейских странах ситуация с покупкой стандартной версии выглядит так:

Германия - 2,32 часа работы;

Франция - 2,67 часа;

Великобритания - 4,99 часа;

Польша - 5,25 часа;

Румыния - 5,9 часа;

Молдова - 19,9 часа.

Официальная статистика от исследователей The World in Maps (скриншот: maven.mapping)

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Сколько стоит билет в Vice City?

Официальный релиз долгожданной игры от разработчиков Rockstar Games запланирован на 19 ноября 2026 года.

Несмотря на то, что до выхода игры остается время, издатели уже открыли официальные предварительные заказы, но только для владельцев консолей PlayStation 5, а также Xbox Series X и Xbox Series S.

Тем, кто предпочитает гейминг на ПК, придется подождать - их версия появится позже.

В настоящее время установлены следующие официальные цены на цифровые копии: