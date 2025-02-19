До 30 тысяч и не на фронте. СМИ узнали о планах Европы по миротворцам в Украине

Как рассказали WP неназванные чиновники, в последние дни в Европе начались более серьезные консультации об отправке миротворцев в Украину. Это произошло после того, как США направили европейским странам опросник о том, какие силы и оборудование они могут выделить для Украины.

Источники издания отметили, что последний обсуждаемый в Европе вариант предусматривает создание сил "заверения" или "сдерживания", в которые войдут от 25 тысяч до 30 тысяч солдат. Миротворцев не будут размещать на линии фронта, но они будут готовы ответить, если Россия возобновит агрессию.

При этом, как добавили собеседники WP, для миротворцев может быть предусмотрено подкрепление за пределами Украины на случай, если им потребуется быстро наращивать численность и перемещаться.

Два чиновника уточнили, что Франция провела более глубокое планирование и пришла к выводу, что может выделить для Украины 10 тысяч военных. При этом другие европейские союзники остаются более беспокойными или имеют ограниченные вооруженные силы.

В то же время Лариса Браун утверждает, что предварительный план отправки миротворцев в Украину предусматривает: