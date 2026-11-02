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Украинским энергетикам будут доплаты, как и в прошлом году, - Зеленский

21:55 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Украинским энергетикам будут доплаты, как и в прошлом году, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Украинские энергетики будут получать ежемесячные доплаты, как и в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Сегодня определил правительству, что в этом году нужно сейчас осенью и зимой обновить программу, хорошо показавшую себя в прошлом году. Всем, кто задействован в этих ремонтах, энергетикам нужны доплаты ежемесячно, чтобы люди чувствовали, что общество ценит то, что они делают и как они работают", - отметил глава государства.

Президент добавил, что должны происходить ротации команд, работающих в наиболее сложных условиях.

"Этими неделями по всей Украине практически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики - после российских обстрелов возобновляют подачу электричества", - подчеркнул Зеленский.

Он рассказал о новой тактике россиян - они бьют не только по генерации, но и по сетям, распределению энергии.

"Много работы на восстановлении и постоянно - новые удары. Десятки ударов в сутки. Наши энергетики, наши ремонтники - настоящие молодцы, выполняют колоссальную работу", - подчеркнул президент.

Напомним, в январе 2026 года правительство ввело отдельную программу поддержки энергетиков, работавших в ремонтно-восстановительных бригадах в зимний период.

Речь идет о специалистах, которые круглосуточно работали в сложных условиях - под обстрелами и в сильные морозы, восстанавливая энергосистему во всех регионах Украины.

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