Украинским энергетикам будут доплаты, как и в прошлом году, - Зеленский

Украинские энергетики будут получать ежемесячные доплаты, как и в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Сегодня определил правительству, что в этом году нужно сейчас осенью и зимой обновить программу, хорошо показавшую себя в прошлом году. Всем, кто задействован в этих ремонтах, энергетикам нужны доплаты ежемесячно, чтобы люди чувствовали, что общество ценит то, что они делают и как они работают", - отметил глава государства.

Президент добавил, что должны происходить ротации команд, работающих в наиболее сложных условиях.

"Этими неделями по всей Украине практически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики - после российских обстрелов возобновляют подачу электричества", - подчеркнул Зеленский.

Он рассказал о новой тактике россиян - они бьют не только по генерации, но и по сетям, распределению энергии.

"Много работы на восстановлении и постоянно - новые удары. Десятки ударов в сутки. Наши энергетики, наши ремонтники - настоящие молодцы, выполняют колоссальную работу", - подчеркнул президент.