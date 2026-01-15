До 30 тысяч долларов и с автономией: какое жилье украинцы планируют покупать в 2026 году

Кто и где живет сейчас

По данным опроса, 41% респондентов живут в собственном отдельном жилье. Еще 19% живут с родителями или родственниками, столько же - арендуют жилье самостоятельно. 12% проживают с партнером или друзьями, 3% - в общежитиях.

В то же время 69% опрошенных не планируют изменений со своей недвижимостью. Продажу жилья рассматривают 17%, а сдачу в аренду - 14%.

Планы на покупку

В целом 54% украинцев планируют покупку жилья в 2026 году или в перспективе пяти лет. Из них 23% хотят приобрести недвижимость уже в течение года, еще 31% - в более длительной перспективе. Почти половина респондентов (46%) пока не планируют покупку.

Главный мотив - улучшение жилищных условий (43%). По 22% опрошенных связывают покупку с переездом или изменением семейного статуса. Почти каждый пятый (19%) рассматривает недвижимость как инвестицию или способ сохранения средств.

Бюджет и кредиты

42% респондентов планируют потратить на жилье до 30 тысяч долларов, 39% - от 30 до 60 тысяч. Бюджет 60-150 тысяч долларов рассматривают 15%, более 150 тысяч - лишь 4%.

31% украинцев готовы покупать жилье исключительно за собственные средства. Еще 32% допускают использование кредитов, 31% планируют воспользоваться государственной программой "еОселя".

Какую недвижимость выбирают

Абсолютное большинство опрошенных (93%) планирует покупать жилую недвижимость - квартиры или дома. Земельные участки интересуют 4%, коммерческая недвижимость - 2%.

Самым популярным остается вторичный рынок - его выбирают 48% респондентов. 18% отдают предпочтение новостройкам, уже введенным в эксплуатацию, еще 7% готовы покупать жилье на стадии строительства.

63% планируют использовать приобретенное жилье для собственного проживания, 12% - для долгосрочной аренды.

Регионы и факторы выбора

Чаще всего украинцы рассматривают покупку жилья в Киевской области (35%). Далее следуют Львовская (14%), Одесская (10%), Ивано-Франковская и Днепропетровская области (по 9%). Наименьший интерес - к прифронтовым регионам.

Для 51% опрошенных ключевым фактором является стабильность доходов и экономические прогнозы. Цены на рынке важны для 41%, ситуация с безопасностью и события на фронте - для 40%. Из-за экономической неопределенности 41% откладывают покупку, в то же время 23% планируют приобрести жилье раньше, чтобы опередить возможный рост цен.

Отдельную роль играет автономность и безопасность - для большинства важна пешеходная доступность инфраструктуры, автономное отопление, резервное водоснабжение, наличие генераторов и укрытий.