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До +30°, но с дождями и грозами: какой будет погода 3 сентября

07:00 03.09.2026 Чт
2 мин
Погода подготовила для украинцев новые сюрпризы
aimg Юлия Капитонова
До +30°, но с дождями и грозами: какой будет погода 3 сентября Фото: Летняя жара будет граничать с осенними осадками (Getty Images)
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Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Более того, в большинстве областей местами пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Погода в Украине 3 сентября

День пройдет без осадков в восточных областях и Крыму. На остальной территории страны дожди и грозы будут локальными и непродолжительными.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Он принесет в Украину более прохладный воздух, поэтому ночная температура будет относительно низкой, а днем - комфортной.

Ночью температура колебалась на уровне 9-15°, в южной части - 13-18°.

Днем воздух прогреется до 21-26°, а на Закарпатье, юге и юго-востоке - местами до 30°.

В Карпатах ночью ожидается 5-10 °, днем - 15-20 °.

До +30°, но с дождями и грозами: какой будет погода 3 сентября

Погода в Украине 3 сентября (Фото: инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве и области 3 сентября

В Киевской и столице также будет переменная облачность. Ночью осадков не было, однако днем местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Ветер западный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью температура колебалась на уровне 9-14°, днем ожидается 21-26°.

В Киеве ночью было 12-14°, а днем воздух прогреется до 23-25°.

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