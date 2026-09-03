До +30°, но с дождями и грозами: какой будет погода 3 сентября
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Более того, в большинстве областей местами пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Погода в Украине 3 сентября
День пройдет без осадков в восточных областях и Крыму. На остальной территории страны дожди и грозы будут локальными и непродолжительными.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Он принесет в Украину более прохладный воздух, поэтому ночная температура будет относительно низкой, а днем - комфортной.
Ночью температура колебалась на уровне 9-15°, в южной части - 13-18°.
Днем воздух прогреется до 21-26°, а на Закарпатье, юге и юго-востоке - местами до 30°.
В Карпатах ночью ожидается 5-10 °, днем - 15-20 °.
Погода в Украине 3 сентября (Фото: инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве и области 3 сентября
В Киевской и столице также будет переменная облачность. Ночью осадков не было, однако днем местами возможен кратковременный дождь и гроза.
Ветер западный, 5-10 м/с.
В Киевской области ночью температура колебалась на уровне 9-14°, днем ожидается 21-26°.
В Киеве ночью было 12-14°, а днем воздух прогреется до 23-25°.
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