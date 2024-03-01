За 3,4 млрд долларов. Германия и Канада закупят 17 противолодочных самолетов P-8A Poseidon

Отмечается, что Канада получит 14 самолетов, а Германия – всего три воздушных судна. Самолеты будут производиться в Сиэтле, штат Вашингтон, а также на ряде предприятий в Калифорнии, Аризоне и Алабаме. Ожидается, что заказчики получат свои самолеты до марта 2028 года.

По состоянию на конец 2023 года Германия владеет пятью самолетами, а для Канады это будут первые самолеты этой модели. Больше всего машин у США, 100 самолетов, еще 28 – находятся в производстве.

Что известно о P-8A Poseidon

Boeing P-8 Poseidon представляет собой патрульный противолодочный самолёт, разработанный для замены Lockheed P-3 Orion. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, а также для разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях — как в прибрежных районах, так и в Мировом океане.

Отмечается, что Boeing P-8 Poseidon может нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески, для различных типов вооружения – торпеды, морские мины, авиабомбы.

Ранее сообщалось, что Канада планирует закупить до 16 современных военных самолетов-разведчиков. Для этого страна официально запросила информацию и предложение правительства США.