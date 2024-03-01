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За 3,4 млрд доларів. Німеччина та Канада закуплять 17 протичовнових літаків P-8A Poseidon

Фото: Німеччина та Канада закуплять 17 протичовнових літаків P-8A Poseidon (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компанія Boeing отримала контракт на суму 3,4 млрд доларів на виготовлення та постачання 17 багатоцільових морських літаків P-8A для Канади та Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Зазначається, що Канада отримає 14 літаків, а Німеччина – всього три повітряні судна. Літаки виготовлятимуться в Сіетлі, штат Вашингтон, а також на низці підприємств у Каліфорнії, Аризоні та Алабамі. Очікується, що замовники отримають свої літаки до березня 2028 року.

Станом на кінець 2023 року Німеччина має п'ять літаків, а для Канади це будуть перші літаки цієї моделі. Найбільше машин у США, 100 літаків, ще 28 – у виробництві.

Що відомо про P-8A Poseidon

Boeing P-8 Poseidon є патрульний протичовновий літак, розроблений для заміни Lockheed P-3 Orion. Він призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, а також для розвідки, участі у протикорабельних та рятувальних операціях – як у прибережних районах, так і у Світовому океані.

Наголошується, що Boeing P-8 Poseidon може нести до дев'яти тонн озброєння, має п'ять внутрішніх та шість зовнішніх точок підвіски, для різних типів озброєння – торпеди, морські міни, авіабомби.

Раніше повідомлялося, що Канада планує закупити до 16 сучасних військових літаків-розвідників. Для цього країна офіційно запросила інформацію та пропозицію уряду США.

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