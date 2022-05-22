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На півдні ЗСУ ліквідували 29 окупантів, модернізований танк і самохідну гаубицю "Мста-С"

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Неділя 22 травня 2022 02:04
На півдні ЗСУ ліквідували 29 окупантів, модернізований танк і самохідну гаубицю "Мста-С" Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

За добу військові ЗСУ знищили 29 окупантів, модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

Українським захисникам вдалося розгромити великокаліберну гармату "Гіацинт" і самохідну гармату великої потужності "Піон".

У Чорному морі триває маневрування 6 великих десантних кораблів і 2 носіїв крилатих ракет - у готовності до застосування понад півтора десятки вбивчих снарядів.

"Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів і цивільного судноплавства. Знахабнілі окупанти по відкритих каналах зв'язку і морської безпеки називають води навколо Зміїного своїм територіальним морем, попереджаючи іноземні судна про небезпеку наближення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог на окупованих територіях намагається утримати мирне населення. Загарбники встановили жорсткі обмеження на виїзд з підконтрольної їм території.

При цьому на блокпостах окупанти збагачуються. Вони пропонують місцевим пропуск за 1000 доларів або їх еквівалент. Але в слід підступно відкривають вогонь.

Нагадаємо, вчора, 20 травня, ЗСУ знищили 36 окупантів, кілька танків і "Град".

Ми також писали про те, що окупанти знову завдали ракетного удару по непрацюючому мосту через Дністровський лиман.

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