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Пострадавшие в Киеве, прилет по "Эпицентру" в Харькове: что известно о последствиях дневной атаки

15:44 27.08.2026 Чт
3 мин
Дроны днем атаковали несколько городов Украины
aimg Татьяна Степанова
Пострадавшие в Киеве, прилет по "Эпицентру" в Харькове: что известно о последствиях дневной атаки Фото: Россия днем атаковала дронами несколько городов Украины (ГСЧС)
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Россия днем 27 августа атаковала дронами и артиллерией ряд городов Украины. Под ударом оказались Киев, Харьков, Никополь и Херсон.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях дневной атаки врага на украинские города.

Главное:

  • Киев - с утра столицу атакуют дроны, обломки упали в нескольких районах, пострадали четыре человека.
  • Харьков - враг ударил по "Эпиценту" дроном "Герань-4 Сикер", погибший и пострадавшие.
  • Никополь - поврежденные учебные заведения, магазины, кафе, банки и автомобили, пятеро пострадавших.
  • Херсон - россияне атаковали Херсонскую ТЭЦ, четыре КАБа уничтожили все оборудование.

Киев

В результате российской атаки около 10:10 в Голосеевском районе вспыхнул автомобиль. Пожар ликвидирован. Один человек получил ранение.

В Печерском районе повреждено здание спортивного комплекса.

В соцсетях писали о прямом попадании дрона в район стадиона "Динамо". Киевляне публиковали кадры дыма, поднимавшегося над спорткомплексом. Позже появилась информация, что стадион не пострадал.

Фото: последствия атаки РФ на Киев (ГСЧС, Нацполиция)

Около полудня Россия вторично атаковала Киев дронами. В столице снова раздались взрывы, работала противовоздушная оборона.

В Печерском районе обломки вражеского беспилотника упали в лесопарковой зоне, в результате чего произошло возгорание травы и деревьев. Спасатели ликвидировали пожар.

В Шевченковском районе обломки упали еще возле одной из школ – повреждены окна заведения.

В Оболонском районе обломки попадали на территории жилой застройки, парка и парковки, а также - гаражного кооператива. Без возгорания и пострадавших.

В Подольском районе обломки упали на территорию детсада и возле нежилого здания.

По состоянию на 15:30 известно о четырех пострадавших в Киеве.

Харьков

Сегодня днем российские захватчики атаковали торговый центр "Эпицентр" в Основянском районе Харькова.

По предварительным данным, российская армия применила беспилотник типа "Герань-4 Сикер".

В результате атаки погиб мужчина. Трое женщин и двое мужчин получили ранения.

Здание получило повреждения. Произошли частичные разрушения конструкций и пожар на площади 300 кв. м.

Фото: последствия удара по "Эпицентру"

Никополь

Россияне ударили из артиллерии по центру Никополя. В результате обстрела повреждены учебные заведения, магазины, кафе, банки и автомобили.

Среди пяти пострадавших трое находятся в больнице, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двум людям оказали помощь на месте.

Фото: последствия обстрела Никополя (Днепропетровская ОВА)

Херсон

Российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ "Группы Нафтогаз".

По территории станции нанесен удар сразу 4 управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

ТЭЦ испытала критические разрушения. В результате удара полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции.

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