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ОККО и "Вернись живым" усиливают противодействие реактивным дронам: что известно

16:30 15.10.2026 Чт
3 мин
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aimg Юлия Бойко
ОККО и "Вернись живым" усиливают противодействие реактивным дронам: что известно ОККО и "Вернись живым" усиливают противодействие реактивным дронам (фото: пресс-служба)
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Сеть АЗК ОККО и фонд "Вернись живым" наращивают усилия по поиску решений в борьбе с реактивными дронами. В рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" партнеры закупили и передали военным 80 реактивных дронов-перехватчиков на сумму 13,6 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Новый вызов для ПВО

Появление реактивных ударных дронов создает новый технологический вызов для системы противовоздушной обороны. Такие дроны двигаются со скоростью 400-500 км/ч, могут разгоняться до 800 км/ч и подниматься на высоту более 5000 метров.

В то же время украинские FPV-перехватчики, которыми "Вернись живым" уже обеспечивает военных в рамках проекта "Дронопад", развивают скорость 300-350 км/ч. Этого достаточно, чтобы сбивать обычные шахеды и разведывательные БПЛА, но для противодействия новой угрозе нужны перехватчики с другими техническими характеристиками.

"С сентября фонд активно закупает тестовые образцы дронов-перехватчиков от разных производителей и передает их военным. Уже есть первые успешные перехваты", – комментируют в Фонде "Вернись живым".

ОККО и &quot;Вернись живым&quot; усиливают противодействие реактивным дронам: что известно

В то же время, как добавляют в нем, сейчас важнее не количество таких случаев, а качество результатов.

"Мы собираем фидбек от подразделений, определяем, какими характеристиками должен обладать эффективный перехватчик, и передаем эти данные производителям для доработки. Так мы ищем решения, которые сможем масштабировать. Донат от ОККО позволит ускорить эти усилия", - уверяют в Фонде.

Партию из 80 перехватчиков, закупленных в рамках сотрудничества ОККО и "Вернись живым", военные будут проверять в боевых условиях. Это позволит расширить испытания и быстрее собрать данные о том, какие образцы лучше справляются с реактивными целями.

"В рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" мы уже направили более 490 млн грн в поддержку наших защитников. Но война постоянно меняется, появляются новые угрозы, которые нуждаются в новых технологических решениях. Сегодня один из таких вызовов - реактивные ударные дроны", - отмечает Василий Дмытрив, вице-президент по маркетингу и развитию.

ОККО и &quot;Вернись живым&quot; усиливают противодействие реактивным дронам: что известно

По его словам, главная задача сейчас — помочь военным как можно быстрее найти эффективные средства противодействия этой угрозе и масштабировать их применение.

"Именно поэтому вместе с фондом "Вернись живым" мы направляем усилия не только в готовые решения, но и в поиск, испытание и совершенствование новых технологий", – констатирует Василий Дмытрив.

ОККО и &quot;Вернись живым&quot; усиливают противодействие реактивным дронам: что известно

Поддержать военных в рамках "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" можно, заправляясь горючим PULLS на ОККО или задонотив баллы в Fishka.

Что известно об инициативе

ОКО ЗА ОКО – это совместная инициатива фонда "Вернись живым" и сети АЗК OKKO, которая помогает обеспечивать потребности ВСУ в оружии и технике.

С ноября 2022 года уже успешно завершились три волны инициативы. В частности, благодаря ОКО ЗА ОКО защитникам Украины передали 25 разведывательных комплексов SHARK общей стоимостью 325 млн гривен, 600 единиц стрелкового оружия (гранатометы, минометы, пулеметы) на 400 миллионов гривен и 10 специальных комплексов "Пульстрон" для ДШВ общей стоимостью 500 млн грн.

В настоящее время продолжается четвертая волна - "ОКО ЗА ОКО. Дронопад", в рамках которой снабжают военных специальными FPV-дронами-перехватчиками и сопутствующей техникой. В поддержку инициативы уже направлено более 490 млн грн.

Кроме того, OKKO принимает участие и в других проектах поддержки ВСУ и восстановления страны. С начала полномасштабного вторжения компания направила на эти нужды более 4,6 млрд гривен.

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