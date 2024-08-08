В 25 км от границы. Что известно о Коренево Курской области и что там происходит

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Где находится Коренево

Коренево - это небольшой рабочий поселок и районный центр в западной части Курской области. Он находится примерно в 25 километрах от Сумской области и почти в 130 километрах от Курска.

google.com/maps

По последним данным, в поселке проживает около 5,5 тысячи человек. Коренево находится на территории украинского этнического и культурного края Восточная Слобожанщина.

В поселке находятся несколько промышленных объектов и железнодорожная станция. В частности, в Коренево расположен завод по производству электрических аппаратов и комплектующих, зернохранилище, завод по строительству газовых сетей, энергетические предприятия, другие мелкие компании и нефтебаза. По предварительным данным, она сейчас не работает.

Ситуация в поселке

Еще вчера, 7 августа, в сети начали появляться сообщения о том, что якобы бои дошли до поселка Коренево Курской области. Это означает, что глубина "прорыва" границы увеличилась до 25-30 километров.

Российский Telegram-канал "Два майора", критически настроенный к Минобороны РФ, утверждает, что украинские силы якобы подошли к поселку Коренево, где их "с боем остановили".

О том, что на подступах к Коренево идут бои, также сообщают и Z-каналы, близкие к Минобороны РФ. Также россияне утверждают, что якобы к Коренево украинские силы направили свои резервы.

Добавим, что 7 августа глава Кореновского района Марина Дегтярева призвала жителей ограничить передвижение по поселку из-за обострения ситуации в приграничных территориях.

"Уважаемые жители Кореновского района! Просьба ограничить передвижение по поселку в целях вашей безопасности", - заявила она.

Другое направление боев

Следует отметить, что в течение первых двух дней главным центром боев в Курской области был город Суджа. Он расположен в нескольких километрах от границы с Украиной, восточнее поселка Коренево. Расстояние между этими населенными пунктами составляет около 40 километров.

Согласно новой сводке американского Института изучения войны (ISW), украинские войска могли продвинуться на десять километров в Курской области.

В сети заявляли, что Суджа якобы находится под контролем украинских сил, другие паблики пишут, что бои там продолжаются. Коренево стало другим направлением "прорыва", что значительно расширяет так называемую "серую зону", где потенциально могут идти бои.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Судже находится ряд важных объектов для РФ. Речь идет, в частности, о газоизмерительной станции, через которую проходит транзит российского газа в Европу через Украину. Кроме того, в Судже находится электроподстанция, от которой идет ветка от Курской АЭС в Белгородскую область.