Samsung бросает вызов Apple: Galaxy Book 6 работает до 25 часов без подзарядки

Ключевые фишки

Главной особенностью Samsung Galaxy Book 6 стала энергоэффективность.

Аккумулятор емкостью 61,2 Вт·ч обеспечивает до 25 часов автономной работы на одном заряде. Это существенно превышает заявленные 16 часов у главного конкурента - MacBook Neo.

Адаптер быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволяет пополнить батарею на 33 процента всего за 30 минут.

Ноутбук работает на основе новой линейки процессоров Intel Core Series 3 (архитектура Wildcat Lake). Модель оснащена процессорами Intel Core 3 (базовый уровень, вероятно Core 3304) и Intel Core 5 (средний уровень, вероятно Core 5315).

Чипы снабжены нейронным процессором (NPU) с производительностью до 15 TOPS для обработки локальных ИИ-алгоритмов.

Пользователям будут доступны версии с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителями PCIe объемом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

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Дисплей и эргономика корпуса

Galaxy Book 6 получил 14-дюймовый LCD-дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением WUXGA (1920x1200 пикселей).

Экран имеет матовое антибликовое покрытие и пиковую яркость 350 нит. Для сравнения, дисплей MacBook Neo имеет более высокую плотность пикселей (2408x1506) и яркость 500 нит.

Устройство выполнено в тонком симметричном корпусе толщиной 15,7 мм, вес 1,35 кг. Модель выходит в двух цветах: классическом сером (Gray) и новом для серии фиолетово-серебристом (Violet Silver).

В отличие от многих ультрабуков, новинка получила расширенный набор интерфейсов без необходимости использовать переходник .

2 порта USB Type-C;

1 порт USB Type-A;

видеовыход HDMI 1.4 (с поддержкой 4K при 30 Гц);

комбинированный аудиоразъем 3,5мм.

Порты нового ноутбука (фото: Samsung)

Разумные функции и интеграция в экосистему

Устройство поддерживает фирменный набор функций Galaxy AI , среди которых инструмент AI Select для быстрого поиска информации и вырезания фотографий, а также Note Assist для автоматического создания короткого содержания заметок.

Глубокая интеграция с устройствами серии Galaxy включает в себя:

Quick Share и Storage Share для быстрой передачи и прямого доступа к файлам на смартфонах без предварительного копирования.

и для быстрой передачи и прямого доступа к файлам на смартфонах без предварительного копирования. Multi Control : позволяет управлять смартфоном, планшетом и ноутбуком с помощью одной клавиатуры и мыши.

: позволяет управлять смартфоном, планшетом и ноутбуком с помощью одной клавиатуры и мыши. Second Screen : превращает планшет Galaxy Tab в дополнительный монитор.

Стартовая цена Galaxy Book 6 в базе (8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD) составляет 799 долларов, что несколько выше базовой стоимости MacBook Neo.