24-летний Эрлинг Холанд превзошел рекорды Месси и Роналду: о чем речь

Что известно о рекорде Холанда

В матче третьего тура клубного чемпионата мира-2025 нападающий "Манчестер Сити" забил юбилейный мяч в своей карьере. Это произошло в игре против "Ювентуса", которую англичане уверенно выиграли со счетом 5:2.

Холанд вышел на замену во втором тайме и уже на 52-й минуте отличился после прострела полузащитника Матеуса Нунеса. За "Сити" это был его 123-й гол в 145 поединках.

Всего 24-летний норвежец имеет в активе 258 мячей в клубных матчах (за "Мольде", "Зальцбург", "Боруссию Дортмунд" и "Манчестер Сити") и еще 42 - за национальную сборную.

Общая статистика Холанда - 300 голов в 370 матчах - выводит его на первое место по скорости достижения этого показателя среди топ-игроков мира.

Для сравнения, Килиану Мбаппе понадобилось 409 игр, Лионелю Месси - 418, а Криштиану Роналду - 554, чтобы дойти до 300 результативных ударов.

Кто забил больше всего голов в мире за всю историю футбола:

Криштиану Роналду - 938 гола (800 за клуб + 138 за сборную) Лионель Месси - 867 (754 + 112) Йозеф Бикан - 805 (779 + 41)

Следующий соперник "Сити" - "Аль-Хиляль"

После уверенной победы в групповом этапе "Манчестер Сити" занял первое место в квартете. В 1/8 финала турнира команда Гвардиолы встретится с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии, который финишировал вторым в группе H.

Матч "МанСити" - "Аль-Хиляль" состоится во вторник, 1 июля, в 4:00 по киевскому времени. Официальным транслятором клубного чемпионата мира в Украине является "Суспільне Спорт".