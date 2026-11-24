Украине нужно как минимум 115 миллиардов евро на следующий год, чтобы выстоять. Из этой суммы о 90 миллиардах евро уже есть договоренность, но нужно найти еще 25 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Сейчас мы активно работаем с нашими коллегами, партнерами в Европе, чтобы обеспечить Украине необходимые финансы", - отметил глава государства.

По его словам, 45 миллиардов Украина получила благодаря прошлогоднему решению Европейского Союза, когда ЕС решил поддержать страну на два года - по 45 миллиардов ежегодно.

Недавно стороны договорились еще о 45 миллиардах. Поэтому на следующий год, подчеркнул Зеленский, Украина ожидает 90 миллиардов евро.

"Еврокомиссия уже представила путь, как это обеспечить, и мы сейчас работаем, чтобы Евросоюз это поддержал. 25 миллиардов нужно найти. Я уверен, что мы эту задачу выполним", - заявил президент.