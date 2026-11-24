Зеленский: Украине нужно на следующий год как минимум 115 млрд евро, чтобы выстоять
Украине нужно как минимум 115 миллиардов евро на следующий год, чтобы выстоять. Из этой суммы о 90 миллиардах евро уже есть договоренность, но нужно найти еще 25 млрд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Сейчас мы активно работаем с нашими коллегами, партнерами в Европе, чтобы обеспечить Украине необходимые финансы", - отметил глава государства.
По его словам, 45 миллиардов Украина получила благодаря прошлогоднему решению Европейского Союза, когда ЕС решил поддержать страну на два года - по 45 миллиардов ежегодно.
Недавно стороны договорились еще о 45 миллиардах. Поэтому на следующий год, подчеркнул Зеленский, Украина ожидает 90 миллиардов евро.
"Еврокомиссия уже представила путь, как это обеспечить, и мы сейчас работаем, чтобы Евросоюз это поддержал. 25 миллиардов нужно найти. Я уверен, что мы эту задачу выполним", - заявил президент.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕК представила новый механизм поддержки Украины на 2027 год. Он предусматривает заем объемом до 45 млрд евро, но ее возврат произойдет после выплаты Россией репараций.
Отметим, канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать утверждение следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы, если страны блока не согласятся обеспечить финансовую поддержку Украины.