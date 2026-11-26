Словакия не присоединится к новому кредиту ЕС для Украины на 45 миллиардов евро, но и не заблокирует его. Вместо этого страна предлагает другой способ помощи.

Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Свою позицию политик озвучил накануне саммита ЕС, где обсуждается многолетний бюджет блока и финансирования Украины.

Разделение кредита на военную и невоенную части Фицо назвал "трюком Еврокомиссии". По его словам, формально это один заем.

По расчетам премьера, участие в кредите стоило бы Словакии около 11 миллионов евро ежегодно - это были бы проценты по займу.

Что Словакия предлагает вместо кредита

Фицо хочет, чтобы деньги, которые бы пошли на обслуживание кредита, Словакия направила на двустороннюю помощь Украине.

Он назвал четыре направления: гражданскую технику словацкого производства, дизельное топливо, локомотивы и аварийные поставки электроэнергии.

" То есть никаких денег, только то, в чем они действительно нуждаются. Принципиально - словацкого производства, чтобы это поддерживало нашу промышленность " , - отметил словацкий премьер.

В то же время, по его словам, у Словакии нет принципиальных возражений против того, чтобы Украина получила около 140 миллиардов евро непосредственно из многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы.