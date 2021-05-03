К 230-летию первой конституции. Зеленский прибыл в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 мая, прибыл в Польшу с рабочим визитом. Он примет участие в праздновании 230 лет от принятия первой конституции Речи Посполитой.
Об этом сообщает Офис президента.
К мероприятию также присоединятся президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Они должны встретиться в королевском замке в Варшаве.
Кроме того, Зеленский проведет двусторонние переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами других стран.
Президент Украины заявил, что уважает польскую традицию законотворчества и внедрения реформ.
"Конституция 3 мая была проявлением стремления к справедливости, которое объединяет наши страны и все европейское сообщество", - написал он в Twitter.
Первую Конституцию Речи Посполитой приняли 3 мая 1791 года. Ее считают одной из старейших в Европе.
Напомним, Польша призвала Германию отказаться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" поскольку он дестабилизирует Европу и снижает безопасность в регионе. Это очень опасно для Европейского Союза и других стран.