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Майже 23 тис. виборців в Україні змінили місце голосування


Майже 23 тис. виборців вже подали заявку про зміну місця голосування

Почти 23 тыс. избирателей уже подали заявку об изменении места голосования на выборах президента Украины. Об этом РБК-Украина сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что почти 23 тыс. избирателей воспользовались временным изменением места голосования.

"По состоянию на 17 февраля цифра была 22 тыс. 763. А по состоянию на 10:02 18 февраля цифра составляет 22 тыс. 768 избирателей", - сообщили в ЦИК.

Фото (drv.gov.ua)

Напомним, Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий на выборы президента Украины. Окружные комиссии в составе не менее 12 членов должны быть сформированы путем жеребьевки. Их руководство должно быть назначено не позднее 18 февраля для первого тура выборов и 10 апреля - для второго.

Ранее Центральная избирательная комиссия также утвердила перечень округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года. В частности, в постановлении отмечается, что никакие избирательные процедуры не пройдут в Крыму, а избирательные округа и избирательные участковые комиссии на территории АР Крым и города Севастополя не образуются и не осуществляются.

 

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