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ЦВК утворила 199 окружних комісій на вибори президента

Новини » Вибори 2019    18.02.2019 - 16:00
ЦВК утворила 199 окружних комісій на вибори президента
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Під час засідання ЦВК було оголошено кількісний склад усіх ОВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) утворила 199 окружних виборчих комісій на вибори президента України. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Комісії.

Як зазначається, під час розгляду цього питання було оголошено кількісний склад усіх окружних виборчих комісій та названо голів, заступників голів і секретарів виборчих комісій.

Зазначимо, у понеділок, 18 лютого, останній день формування Центральною виборчою комісією окружних комісій на президентські вибори 2019.

Окружні комісії в складі не менше 12 членів мають бути сформовані шляхом жеребкування. Їх керівництво має бути призначене не пізніше 18 лютого для першого туру виборів та 10 квітня - для другого.

Склад комісій формується на підставі подань кандидатів у президенти. Їм має бути забезпечене пропорційне представництво у комісіях і їх керівний склад.

Раніше Центральна виборча комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.

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