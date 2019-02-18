Майже 23 тис. виборців в Україні змінили місце голосування

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Майже 23 тис. виборців вже подали заявку про зміну місця голосування

Майже 23 тис. виборців вже подали заявку про зміну місця голосування на виборах президента України. Про це РБК-Україна повідомили в Центральній виборчій комісії.

Повідомляється, що майже 23 тис. виборців скористалися тимчасовим зміною місця голосування.

"Станом на 17 лютого цифра була 22 тис. 763. А станом на 10:02 18 лютого цифра становить 22 тис. 768 виборців", - повідомили в ЦВК.

Фото (drv.gov.ua)

Нагадаємо, Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій на вибори президента України. Окружні комісії у складі не менше 12 членів повинні бути сформовані шляхом жеребкування. Їх керівництво має бути призначено не пізніше 18 лютого для першого туру виборів і 10 квітня - для другого.

Раніше Центральна виборча комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року. Зокрема, в постанові зазначається, що жодні виборчі процедури не пройдуть в Криму, а виборчі округи і виборчі дільничні комісії на території АР Крим та міста Севастополя не утворюються і не здійснюються.