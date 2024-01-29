ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

От расчетов за свет зависит скорость обновления энергосистемы, - Галущенко

Понедельник 29 января 2024 19:57
UA EN RU
От расчетов за свет зависит скорость обновления энергосистемы, - Галущенко Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Из-за злоупотребления возможностью не платить за электроэнергию формировались долги, влияющие на скорость восстановления поврежденных оккупантами энергообъектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

Он рассказал, что не платя за потребленную электроэнергию, потребители сформировали миллиардные долги за свет.

"Больше всего долгов по тем регионам, которые непосредственно не повлияли на боевые действия. Например, Черновицкая область", - уточнил Галущенко.

Министр пояснил, что в начале полномасштабного вторжения мораторий на отключение должников было правильным и обоснованным решением. Однако в 2023 году становится непонятным, почему в вышеупомянутой Черновицкой области сформировался долг более чем в млрд грн.

"К сожалению, есть ощущение, что мораторий начали использовать просто для злоупотребления для того, чтобы не платить, понимая, что не будет отключений. Но что ключевое, это то, что от уровня оплаты зависит и скорость восстановления", - подытожил Галущенко.

Ранее он заявлял, что средства по платежам за потребленную электроэнергию помогают как можно быстрее восстанавливать поврежденные в результате атак объекты энергетической системы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герман Галущенко
NEWS
Россияне наступают. Что происходит под Купянском и есть ли угроза для Харькова
Россияне наступают. Что происходит под Купянском и есть ли угроза для Харькова
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда