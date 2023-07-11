За 2022 год Грузия увеличила объемы экспорта вина в Россию более чем на 60%, - GMC

За 2022 год Грузия увеличила объемы экспорта вина в Россию на 63,7%, а в первом квартале 2023 - еще в полтора раза. Грузия является крупнейшим поставщиком вина в Россию, вытеснив с этой позиции Италию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные грузинского центра мониторинга GMC.

По данным аналитиков, прогнозные доходы грузинских поставщиков вина государству-агрессору в этом году превысят 240 миллионов долларов.

При этом владельцы и топ-менеджеры 8 из 10 крупнейших экспортеров грузинского вина в Россию являются финансовыми донорами властной пророссийской партии "Грузинская мечта".

Почти все экспортируемые в Россию бренды грузинского вина представлены и на полках украинских супермаркетов.

Напомним, ранее корпорация Укрвинпром обратилась в Кабинет Министров с предложением установить специальные пошлины в размере 50% на готовую винодельческую продукцию происхождением из Грузии и Армении.

Свою инициативу Укрвинпром аргументировал кризисной ситуацию в украинском виноделии, недружественной политикой руководства Грузии и Армении к Украине и его лояльностью государству-агрессору.

Инициатива Укрвинпрома сейчас прорабатывается Кабинетом министров.