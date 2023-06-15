Укрвинпром просит Кабмин установить спецпошлины на готовую винодельческую продукцию из Грузии и Армении

Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" обратилась к премьер-министру Украины с предложением установить специальные пошлины в размере 50% на готовую винодельческую продукцию происхождением из Грузии и Армении в ответ на их лояльное отношение к стране-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение к премьеру.

Такой шаг, по мнению Укрвинпрома, также поможет поддержать отечественного производителя и будет способствовать обеспечению стабилизации национальной экономики.

В частности, предлагается обложить импортной пошлиной в 50% вина виноградные, вина крепленые, вермуты, другие напитки и т.д.

Генеральный директор корпорации Владимир Кучеренко объясняет необходимость введения спецпошлин тем, что Украина должна прекратить финансирование лояльных к России стран. "Несмотря на то, что Украина долгое время пыталась не только поддерживать дружеские отношения с Грузией и Армению, но и активно включалась в торговое сотрудничество, пренебрегая собственными интересами, сейчас необходимо как можно быстрее стать на защиту отечественного производителя, ведь следствием бездействия может стать полное импортозамещение украинской винодельческой продукции ", – говорит он.

Важно, чтобы Украина воздержалась от продолжения политики донора экономик других государств, особенно когда речь идет о странах, открыто потакающих действиям преступной власти, считают в корпорации.

По мнению предприятий отрасли, введение спецпошлины поддержит украинских производителей и будет стимулировать потребление украинской продукции.

"Устанавливая соответствующие специальные таможенные пошлины на импорт готовой винодельческой продукции, мы можем защитить интересы украинских виноградарей и виноделов, а также способствовать потреблению нашей высококачественной отечественной продукции в это сложное время", - уверен Кучеренко.

Такие меры, по его мнению, не только станут адекватным ответом на отсутствие поддержки со стороны этих стран, но и поощрят украинцев потреблять отечественные продукты.

Укрвинпром действует от имени и по поручению руководителей предприятий отрасли. Владимир Кучеренко призывает премьер-министра принять немедленные меры для разрешения ситуации, которые будут способствовать улучшению состояния экономики Украины.