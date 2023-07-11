ua ru
Вт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до Росії на понад 60%, - GMC

Новость на русском →
Вівторок 11 липня 2023 16:12
За 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до Росії на понад 60%, - GMC Фото: за 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до Росії на понад 60% (pixabay.com)
Автор: Олександр Мороз

За 2022 рік Грузія збільшила обсяги експорту вина до Росії на 63,7%, а в першому кварталі 2023 - ще у півтора раза. Наразі Грузія є найбільшим постачальником вина в Росію, витіснивши з цієї позиції Італію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані грузинського моніторингового центру GMC.

За даними аналітиків, прогнозні доходи грузинських постачальників вина державі-агресору цього року перевищать 240 мільйонів доларів.

При цьому власники та топменеджери 8 з 10 найбільших експортерів грузинського вина в Росію є фінансовими донорами владної проросійської партії "Грузинська мрія".

Майже всі бренди грузинського вина, яке експортується до Росії, представлені й на полицях українських супермаркетів.

Нагадаємо, раніше корпорація Укрвинпром звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією встановити спеціальні мита в розмірі 50% на готову виноробну продукцію походженням з Грузії та Вірменії.

Свою ініціативу Укрвинпром аргументував кризовою ситуацію в українському виноробстві, недружньою політикою керівництва Грузії та Вірменії до України та його лояльністю до держави-агресора.

Ініціатива Укрвинпрому наразі опрацьовується Кабінетом міністрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Грузія
NEWS
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО