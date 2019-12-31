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У 2020-му з державних цирків зникнуть вистави з тваринами, - Бородянський

Новини » Суспільство     31.12.2019 - 06:28
У 2020-му з державних цирків зникнуть вистави з тваринами, - Бородянський
Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/borodyanskiy)

Кабмін розробляє стратегію щодо реабілітації тварин, які раніше брали участь у циркових виставах

Всі державні цирки протягом 2020 року припинять використовувати тварин у циркових виставах. Як передає РБК-Україна, про це у Facebook написав міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

За його словами, ганебне для України явище використання тварин у цирку залишиться в минулому.

Бородянський повідомив, що наразі Кабінет міністрів розробляє стратегію щодо реабілітації тварин, які раніше брали участь у циркових виставах.

"Всі вони без винятку будуть передані реабілітаційним центрам", - повідомив міністр.

Нагадаємо, у вересні 2019 року одеський окружний адміністративний суд заборонив Одеському цирку використовувати диких тварин у своїх виступах. Позов подала Держекоінспекція Одеської області. Вона вимагала призупинити роботу цирку. Представники позивача зажадали обмежити цирк щодо утримання, експлуатації та утримання диких тварин, а також виправити ряд порушень, які цирк систематично не виконував з 2018 року. Представники цирку відкинули звинувачення позивача, заявивши, що тварини лише тимчасово перебувають на території цирку.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниживотныециркВолодимир Бородянський
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