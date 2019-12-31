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В 2020-м из государственных цирков исчезнут представления с животными, - Бородянский

Новости » Общество     31.12.2019 - 06:28
В 2020-м из государственных цирков исчезнут представления с животными, - Бородянский
Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/borodyanskiy)

Кабмин разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее участвовали в цирковых представлениях

Все государственные цирки в течение 2020 года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Как передает РБК-Украина, об этом в Facebook написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, позорное для Украины явление использования животных в цирке останется в прошлом.

Бородянский сообщил, что сейчас Кабинет министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях.

"Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам", - сообщил министр.

Напомним, в сентябре Одесский окружной административный суд запретил Одесскому цирку использовать диких животных в своих выступлениях. Иск подала Госэкоинспекция Одесской области. Она требовала приостановить работу цирка. В ходе заседания представители истца потребовали ограничить цирк в отношении содержания, эксплуатации и удержания диких животных, а также исправить ряд нарушений, которые цирк систематически не выполнял с 2018 года. Представители цирка отвергли обвинения истца, заявив, что животные лишь временно пребывают на территории цирка.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныживотныециркВладимир Бородянский
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