За 2019 рік рятувальники ліквідували майже 100 тисяч пожеж

За 2019 рік в Україні співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували 97 тисяч пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як зазначили у відомстві, за рік було врятовано понад 2,5 тисяч людей.

"За ці нелегкі і одночасно незабутні 12 місяців підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій було ліквідовано понад 97 тисяч пожеж, знищено майже 68 тисяч знищених вибухонебезпечних предметів, а головне - врятовано понад 2500 життів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за рік автомобільний парк ДСНС поповнився новою сучасною технікою.

Нагадаємо, 26 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала 52 одиниці техніки на суму понад 13,6 млн доларів у рамках проекту уряду України безоплатної допомоги від уряду Китаю. Зокрема, було передано 16 пожежних автопідйомників та пожежних автодрабин, 16 автомобільних кранів, 10 гусеничних бульдозерів і 10 автогрейдерів.

Раніше Україна отримала ще один вертоліт для Національної гвардії в рамках контракту між МВС і компанією Airbus. До кінця 2019 року очікується поставка в Україну ще двох вертольотів.