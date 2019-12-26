ДСНС отримала 52 одиниці техніки від Китаю

Фото: підписання договору (dsns.gov.ua)

Техніку держслужба отримала на безоплатній основі

У четвер, 26 грудня, Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала 52 одиниці техніки на суму понад 13,6 млн доларів у рамках проекту уряду України безоплатної допомоги від уряду Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Передана техніка використовувалася під час розбирання зруйнованих житлових будинків, а також при ліквідації надзвичайних ситуацій пов'язаних з завалами, руйнуваннями будівель і масштабними аваріями на транспорті.

“Сьогодні ми отримали такі необхідні пожежні автопідіймачі та сходи, автомобільні крани, бульдозери та автогрейдери. Всі вони дозволять частково замінити ту техніку, яка в більшості своїй фізично і морально застаріла. Отримана техніка буде передана в територіальні підрозділи та значно підвищить рівень їхньої спроможності та ефективності під час аварійно-рятувальних робіт, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій", - підкреслив глава ДСНС.

Зокрема, було передано 16 пожежних автопідйомників та пожежних автодрабин, 16 автомобільних кранів, 10 гусеничних бульдозерів і 10 автогрейдерів.

Нагадаємо, раніше Україна отримала ще один вертоліт для Національної гвардії в рамках контракту між МВС і компанією Airbus. До кінця 2019 року очікується поставка в Україну ще двох вертольотів.

РБК-Україна писало, що в Україну вже прибуло п'ять вертольотів. Три з них передали для потреб Держслужби з надзвичайних ситуацій, ще два - для Нацгвардії.