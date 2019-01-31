У 2018 році понад 30 тис. військових підписали контракт з ЗСУ

Полторак зазначив розвиток військової інфраструктури в Україні у 2019 році

Больше 30 тыс. военнослужащих в 2018 году подписали контракт с Вооруженными силами Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент РБК-Украина.

"В армию в 2018 году пришли и подписали контракт больше 30 тыс. военнослужащих", - сказал он.

По словам Полторака, "после 2020 года перед нами стоят те же задачи. От того, насколько качественно мы проведем работы, будет зависеть, насколько мы будем способны защищаться".

Полторак отметил развитие военной инфраструктуры в Украине.

"Мы продолжаем работу по развитию военной инфраструктуры. Мы приобрели более тысячи квартир за последний год. Построили 60 объектов на базе учебных центров'', - сказал Полторак.

Напомним, в Государственном оборонном заказе на 2019 год предусмотрена поставка на вооружение Вооруженных сил Украины, как минимум до 20 образцов, которых ранее не было в ВСУ.

Добавим, что в Украине в 2019 году будет продолжена программа строительства жилья для военнослужащих.

В ноябре Верховная рада Украины поддержала решение о повышении выплат украинским военнослужащим. Денежное обеспечение вырастет уже с начала 2019 года.