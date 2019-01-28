ЗСУ цього року отримають 20 зразків нового озброєння, - Полторак

Фото: Степан Полторак (flickr.com/secdef)

Міноборони веде роботу щодо переходу на новий рівень розвитку ЗСУ

В Державному оборонному замовленні на 2019 рік передбачено поставку на озброєння Збройних сил України, як мінімум до 20 зразків, яких раніше не було в ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час візиту підприємства "Укроборонпрому" у Харківській області, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Полторак зазначив, що в оборонному відомстві ведеться робота, щодо переходу на новий рівень розвитку ЗСУ, а саме перестати ремонтувати старе озброєння і військову техніку і перейти на виробництво нової.

"Державне оборонне замовлення цього року, для мене особисто є дуже оптимістичним, тому що в ньому передбачено поставку на озброєння Збройних Сил, як мінімум до 20 зразків, яких раніше не було в Збройних Силах України. Це дуже гарний сигнал для всіх нас, що ми рухаємось вперед і не зупиняємось", - підкреслив міністр.

РБК-Україна писало, що США зобов’язалися надати додаткові 10 млн доларів для подальшого нарощування військово-морського потенціалу України.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що під час офіційного візиту в Ізраїль було підписано Меморандум про співпрацю між ДК "Укроборонпром" та ізраїльською компанією з розробки і модернізації озброєння Elbit Systems Ltd