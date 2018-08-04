Уряд покращив прогноз інфляції на 2019-2021 роки

Уряд схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки

Упродовж 2019-2021 років прогнозується споживча інфляція на рівні 6%. Про це повідомляє Урядовий портал.

В заяві повідомляється, що у 2019-2021 роках темпи зростання цін на внутрішньому ринку будуть знаходитись у тренді поступового зниження, та з вірогідністю зниження до 5% на початку другого десятиріччя.

Також зазначається, що поряд з іншими показниками, такий низький рівень інфляції дозволить їх поступово наблизити до стандартів економічно розвинених країн та інтегруватись у європейський ринок.

Нагадаємо, у МЕРТ прогнозують зростання зарплат українців. У середньостроковій перспективі відбуватиметься зростання номінальної середньомісячної заробітної плати (брутто), яка у 2021 році прогнозується на рівні 12 835 гривень (у 2019 році - 10 129 гривень), при цьому її зростання з урахуванням індексу споживчих цін в середньому у 2019-2021 роках становитиме 6,4 відсотка (у 2019 році - на 6,9 відсотка)