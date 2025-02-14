В 2014 году США вместо оружия давали Украине одеяла, - Грэм

В 2014 году США ограничились лишь предоставлением гуманитарной помощи для Украины. Однако сейчас есть возможность сделать то, что не было сделано тогда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора-республиканца США Линдси Грэма во время Мюнхенской конференции.
"Что мы сделали не так в 2014 году? Мы не давали Украине оружия, мы давали им одеяла. У нас не было политики предоставления вам того, что было необходимо для защиты. Мы ничего не говорили о последствиях возможного вторжения", - пояснил сенатор республиканец.
Он отметил, что тогда Америка потеряла шанс интегрировать свою экономику, а также провести переговоры по минералам.
"То, что стоило сделать еще в 2014 году, мы можем сделать хотя бы сейчас", - сказал он.
Заметим, что в плане победы Украины, который представили партнерами, был пункт относительно украинских ископаемых. Украина предлагает партнерам, в частности США, вкладывать средства в добычу редкоземельных металлов, залежи которых есть в Украине.
США уже разработали соглашение о партнерстве для Украины по редкоземельным металлам. Министр финансов США Скот Бессент передал его украинской стороне.
РБК-Украина узнало, что Украина доработала проект соглашения, его уже передали представителям США. В украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности отметили, что американская сторона попросила время до 17:00, чтобы поработать с проектом.
По данным западных СМИ, по соглашению Украина предоставит США редкоземельные металлы на 500 млрд долларов. Это будет считаться оплатой за военную помощь, предоставленную Украине.
Напомним, что в Украине есть залежи графита, урана, титана и лития. Эти редкоземельные металлы являются стратегически ценными.
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