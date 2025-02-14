В 2014 году США вместо оружия давали Украине одеяла, - Грэм

"Что мы сделали не так в 2014 году? Мы не давали Украине оружия, мы давали им одеяла. У нас не было политики предоставления вам того, что было необходимо для защиты. Мы ничего не говорили о последствиях возможного вторжения", - пояснил сенатор республиканец.

Он отметил, что тогда Америка потеряла шанс интегрировать свою экономику, а также провести переговоры по минералам.

"То, что стоило сделать еще в 2014 году, мы можем сделать хотя бы сейчас", - сказал он.