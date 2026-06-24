200 тысяч секретных файлов Apple и Tesla слили в сеть: что известно

Представители Tata Electronics подтвердили слив данных. По заявлению компании, внутренние протоколы безопасности сработали мгновенно, потому инцидент якобы не повлиял на операционную деятельность предприятия.

Несмотря на попытки снизить масштабы проблемы, независимые исследователи кибербезопасности обнаружили в даркнете огромный массив настоящей технической и персональной документации, касающейся не только смартфонов Apple, но и электромобилей Tesla .

Какие документы Apple и Tesla попали в сеть?

По данным аналитиков, слитые данные были доступны в сети с 10 июня 2026 года. Среди опубликованных материалов обнаружили 33 папки, связанные с заводом в Хосуре (штат Тамилнад).

В файлах с названиями типа "com.apple.factorydata" содержатся подробные спецификации материалов и 52-страничный регламент проверки качества печатных плат для iPhone .

Кроме того, утечка содержит копии паспортов сотрудников завода и системные логи за несколько лет.

Не менее неожиданным стало появление в базе документов, принадлежащих автомобильной компании Tesla. В частности, в открытый доступ попали :

Чертежи и схемы проекта Highland - обновленной версии электромобиля Model 3, выпущенной в 2023 году.

Свежая документация по инженерному сбору компонентов, датированная маем 2025 года.

Спецификации деталей, используемых в кроссоверах Model Y.

Официальные представители Apple сейчас воздерживаются от публичных комментариев, однако анонимные источники внутри компании подтверждают, что продолжается "полный и глубокий анализ масштабов утечки".

Кибератаки на производственных партнеров технологических гигантов

Группа World Leaks, которая взяла на себя ответственность за атаку , известна своими попытками финансового шантажа крупных корпораций. В частности, в январе 2026 их главной жертвой стал бренд одежды Nike.

Руководство Tata отказывается говорить, требовали ли злоумышленники выкуп за заблокированные системы, однако характер инцидента ясно указывает на использование вымогательного ПО (ransomware).

Взлом стал продолжением опасного тренда кибератак на зарубежные производственные мощности американских брендов. Заметим, что в мае 2026 года аналогичную атаку подверг американский завод Foxconn - еще один ключевой сборщик техники Apple.

Тогда представители фабрики сначала отрицали утечку, однако впоследствии журналисты получили неопровержимые доказательства слива подлинной документации Apple, подтверждающие серьезные пробелы в киберзащите глобальных цепей снабжения.