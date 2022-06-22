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Більше 200 картин й вагон-ресторан: суд заарештував майно Медведчука

Фото: Віктор Медведчук, народний депутат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Личаківський районний суд Львова заарештував майно народного депутата Віктора Медведчука.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Личаківського райсуду.

Майно було виявлено під час обшуку 7 червня в будинку та земельній ділянці, які належать Медведчуку на праві приватної власності.

Арешт було накладено на:

  • 79 картин;
  • 4 статуетки;
  • 10 годинників;
  • 5 чашок;
  • 1 келих;
  • 1 піднос;
  • 2 вази;
  • 1 графин;
  • 2 підставки;
  • 2 срібних підстаканника;
  • 1 чайник;
  • 31 коробка з елементами посуду;
  • залізничний вагон-ресторан з меблями;
  • предметами інтер’єру;
  • посуду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Медведчука підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ЛДНР".

Личаківський районний суд Львова обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, який було, сьогодні, 22 червня, продовжено до 9 серпня.

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УкраїнаВіктор Медведчук