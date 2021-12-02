Економічний паспорт. У Раді розповіли, скільки грошей зможуть отримати українці

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за сприятливої ситуації України зможуть отримати на економічні паспорти до 20 тисяч доларів. Витратити їх можна буде на три напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії в ефірі "Право на владу" .

"Якщо буде сприятлива ситуація, це може бути до 15-20 тисяч доларів на виході", - сказав Арахамія.

За його словами, витратити накопичені на економічному паспорті гроші українці зможуть на: