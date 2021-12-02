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Економічний паспорт. У Раді розповіли, скільки грошей зможуть отримати українці

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 23:05
Економічний паспорт. У Раді розповіли, скільки грошей зможуть отримати українці Фото: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за сприятливої ситуації України зможуть отримати на економічні паспорти до 20 тисяч доларів. Витратити їх можна буде на три напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії в ефірі "Право на владу".

"Якщо буде сприятлива ситуація, це може бути до 15-20 тисяч доларів на виході", - сказав Арахамія.

За його словами, витратити накопичені на економічному паспорті гроші українці зможуть на:

  • оплату своєї освіти в Україні;
  • покупку житла;
  • перерахувати ці кошти на свій персональний пенсійний рахунок.

Нагадаємо, 1 грудня президент України Володимир Зеленський в ході Послання до Верховної Ради анонсував введення в країні економічних паспортів українців, на які спрямовуватимуться кошти від використання надр країни.

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