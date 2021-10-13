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Школам України рекомендують почати осінні канікули з 18 жовтня, - Ляшко

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 08:14
Школам України рекомендують почати осінні канікули з 18 жовтня, - Ляшко Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист щодо перенесення початку шкільних канікул. Тобто почати їх не 25-го жовтня, а 18.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави", - сказав Ляшко.

За його словами, наразі не відомо скільки можуть тривати осінні канікули цьогоріч.

"Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення. Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати…", - пояснив Ляшко.

Він уточнив, що навчальний процес безпосередньо пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення.

"Зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через 5 днів після ухвалення цього рішення", - додав міністр.

    Нагадаємо, в деяких школах України вже почали змінювати графіки осінніх канікул для дітей, деталі в матеріалі РБК-Україна.

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