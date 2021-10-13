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Более 20 тысяч COVID-случаев к концу октября: НАН опубликовала новых прогноз

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Киев, Среда 13 октября 2021 08:44
Более 20 тысяч COVID-случаев к концу октября: НАН опубликовала новых прогноз Фото: НАН опубликовала новых прогноз развития COVID в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Национальная академия наук опубликовала новых прогноз развития коронавируса в Украине. К концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз ученых.

Ученые установили, что среднее количество новых случаев в Украине увеличилось до 13 175 человек в день, а смертей - 264 случая в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) в течение недели 13-19 октября 2021 года и 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) - в течение недели 20-26 октября 2021 года.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 16 309 новых случаев коронавируса, умер 471 человек.

Отметим, школам Украины рекомендуют начать осенние каникулы с 18 октября.

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