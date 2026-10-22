RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

20 тысяч Optimus еженедельно: Маск наращивает производство роботов Tesla

15:17 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Илон Маск готовит массовый рынок к роботам Optimus (фото: Tesla)

Tesla начала собирать роботов Optimus на промышленных конвейерах в Калифорнии. Илон Маск планирует до конца 2027 года довести производство до 20 тысяч роботов в неделю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Завод в Калифорнии раньше использовался для сборки электромобилей, однако Tesla полностью перепрофилировала эти площади под нужды робототехники.

Актуальный выпуск стал первым случаем, когда подразделение производит гуманоидов Optimus по полноценным производственным стандартам.

О достижении этого этапа компания объявила в отчете акционеров за третий квартал 2026 года.

Во время общения с инвесторами Маск подчеркнул, что масштабирование производства будет происходить постепенно, ведь робот - совершенно новая категория продуктов .

Основными препятствиями для быстрого выхода на промышленные объемы остаются:

  • Обеспечение продолжительной надежности устройства без частых ремонтов или поломок запчастей.
  • Доработка ПО для выполнения незапланированных задач.
  • Создание стабильной цепочки снабжения комплектующих под запланированный объем в 20 тысяч единиц еженедельно.

Читайте больше: Илон Маск показал, как танцует робот Tesla Optimus: это видео взорвало сеть

Вычислительные мощности для ИИ

Специально для развития систем автономного вождения и робототехники Tesla расширяет вычислительные ресурсы. К концу 2026 года компания планирует довести мощность своих кластеров для обучения искусственному интеллекту до 400 мегаватт.

Параллельно идет строительство нового производственного объекта в Остине, эксплуатация которого начнется в 2027 году. Эти мощности необходимы, чтобы Optimus мог быстро ориентироваться в пространстве и выполнять сложные задачи в динамической среде.

Дефицит аккумуляторов и финансовое состояние

Параллельно компания решает проблему дефицита батарей, ограничивающий выпуск транспортных средств. Tesla расширяет производство аккумуляторных блоков в Берлине, строит завод в Техасе, а также разворачивает линию сборки LFP-элементов в Неваде.

Компания уже отгрузила первые энергонакопители Megapack на собственных LFP-элементах и увеличивает выпуск аккумуляторов формата 4680 для грузовиков Semi и пикапов Cybertruck.

Запуск производства Optimus производится на фоне застоя в автомобильном бизнесе Маска.

Доходы Tesla за третий квартал достигли 28,04 миллиарда долларов США, практически не изменившись с 2025 года.

В свою очередь, прибыль компании упала на 43 процента из-за высоких затрат на разработку робототехники, ИИ и автономного транспорта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
TeslaИлон МаскИскусственный интеллект