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В 20 км до Кременной. Украинские военные освободили Торское в Донецкой области

Фото: украинские военные освободили Торское в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники деоккупировали село Торское в Донецкой области. Оно находится в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Наши подразделения уже взяли село Торское по дороге до Кременной", - сказал он.

Череватый добавил, что украинские военные обстреливают из артиллерии подразделения оккупационных войск, которые пытаются закрепиться в Кременной.

Напомним, вчера украинские бойцы освободили город Лиман в Донецкой области. Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что защитники полностью очистили город от россиян.

Кроме того, бойцы также деоккупировали пять населенных пунктов вблизи Лимана.

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ЛуганскДонецкая область