ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Більше 183 тисяч. У Британії після Різдва рекорд нових COVID-випадків

Новость на русском →
Середа 29 грудня 2021 21:34
Більше 183 тисяч. У Британії після Різдва рекорд нових COVID-випадків Фото: у Британії після Різдва рекорд нових COVID-випадків (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Великобританії підтвердили 183 037 нових випадків коронавірусу. Це найбільше число з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Оновлена кількість нових випадків містить дані за п'ять днів по захворюваності з Північної Ірландії - 22 972 випадки - у зв'язку із затримкою у звітності на Різдво.

З понад 183 тисяч випадків - 138 287 були зареєстровані в Англії (вчора було 117 093), 15 849 - в Шотландії (вчора було 9 360) і 5 929 - в Уельсі (вчора було 12 378).

Вперше з 24 грудня всі чотири країни Великобританії опублікували щоденні цифри захворюваності коронавірусом.

Зростання числа випадків захворювання, викликаний штамом "Омікрон", також збігається зі збільшенням числа пацієнтів в лікарнях, у яких були взяті позитивні аналізи на коронавірус.

Нагадаємо, раніше в Британії заявили, що все менше госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом потребують високопоточному кисні, оскільки середня тривалість перебування в медзакладі скоротилася до трьох днів.

Додамо, що в США заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає менш важкий перебіг хвороби. Однак його трансмісивність все одно загрожує переповнення лікарень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Коронавірус
NEWS
Байден вимагатиме від Путіна відведення всіх військ від України, - Білий дім
Байден вимагатиме від Путіна відведення всіх військ від України, - Білий дім
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою