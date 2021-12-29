Більше 183 тисяч. У Британії після Різдва рекорд нових COVID-випадків
У Великобританії підтвердили 183 037 нових випадків коронавірусу. Це найбільше число з початку пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Оновлена кількість нових випадків містить дані за п'ять днів по захворюваності з Північної Ірландії - 22 972 випадки - у зв'язку із затримкою у звітності на Різдво.
З понад 183 тисяч випадків - 138 287 були зареєстровані в Англії (вчора було 117 093), 15 849 - в Шотландії (вчора було 9 360) і 5 929 - в Уельсі (вчора було 12 378).
Вперше з 24 грудня всі чотири країни Великобританії опублікували щоденні цифри захворюваності коронавірусом.
Зростання числа випадків захворювання, викликаний штамом "Омікрон", також збігається зі збільшенням числа пацієнтів в лікарнях, у яких були взяті позитивні аналізи на коронавірус.
Нагадаємо, раніше в Британії заявили, що все менше госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом потребують високопоточному кисні, оскільки середня тривалість перебування в медзакладі скоротилася до трьох днів.
Додамо, що в США заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" викликає менш важкий перебіг хвороби. Однак його трансмісивність все одно загрожує переповнення лікарень.