ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Более 183 тысяч. В Британии после Рождества рекорд новых COVID-случаев

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 21:34
Более 183 тысяч. В Британии после Рождества рекорд новых COVID-случаев Фото: В Британии после Рождества рекорд новых COVID-случаев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Великобритании подтвердили 183 037 новых случаев коронавируса. Это самое большое число с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Обновленное количество новых случаев включает в себя данные за пять дней по заболеваемости из Северной Ирландии - 22 972 случая - в связи с задержкой в отчетности на Рождество.

Из более 183 тысяч случаев - 138 287 были зарегистрированы в Англии (вчера было 117 093), 15 849 - в Шотландии (вчера было 9 360) и 5 929 - в Уэльсе (вчера было 12 378).

Впервые с 24 декабря все четыре страны Великобритании опубликовали ежедневные цифры заболеваемости коронавирусом.

Рост числа случаев заболевания, вызванный штаммом "Омикрон", также совпадает с увеличением числа пациентов в больницах, у которых были взяты положительные анализы на коронавирус.

Напомним, ранее в Британии заявили, что все меньше госпитализированных пациентов с коронавирусом нуждаются в высокопоточном кислороде, поскольку средняя продолжительность пребывания в медучреждении сократилась до трех дней.

Добавим, что в США заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни. Однако его трансмиссивность все равно угрожает переполнению больниц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Коронавирус
NEWS
Байден потребует от Путина отвода всех войск от Украины, - Белый дом
Байден потребует от Путина отвода всех войск от Украины, - Белый дом
DAILY
Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой