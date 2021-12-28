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У Британії пацієнтів з "Омікроном" виписують з лікарні через три дні

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Вівторок 28 грудня 2021 18:11
У Британії пацієнтів з "Омікроном" виписують з лікарні через три дні Фото: у Британії пацієнтів з "Омікроном" виписують з лікарні через три дні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Науковий радник уряду Великобританії, професор медицини Джон Белл заявив, що в країні все менше пацієнтів, яких госпіталізують з коронавірусом, потребують високопоточному кисні. При цьому середня тривалість перебування в медзакладі пацієнтів скоротилася до трьох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він заявив, що хоча в останні тижні в міру поширення "Омікрону" серед населення збільшилася кількість госпіталізацій, хвороба "здається менш важкою, і багато людей проводять в лікарні відносно короткий час".

Професор заявив, що часи високої смертності внаслідок зараження коронавірусом в країні - вже в минулому, і "Омікрон" - "не та хвороба, що світ спостерігав рік тому".

"Жахливі сцени, які ми спостерігали рік тому в переповнених палатах інтенсивної терапії, коли багато людей передчасно вмирали, Зараз, на мою думку, стали лише історією", - заявив Белл.

Радник британського уряду зазначив, що протягом декількох хвиль коронавірусу, в тому числі хвиль штамів "Дельта" і "Омікрон", "кількість випадків тяжкого перебігу захворювання і смертності від цієї хвороби в основному не змінилися" з того часу, як більшість жителів країни пройшли вакцинацію від COVID.

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Омикрон Коронавірус Великобританія
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