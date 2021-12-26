Заразність "Омікрона" нейтралізує плюси від зниження тяжкості хвороби, - головний інфекціоніст США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC .

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі попередив, що в міру поширення штаму "Омікрон" в країні кількість нових випадків, ймовірно, буде продовжувати зростати.

"Якщо у вас буде багато, багато, багато випадків з більш легким перебігом хвороби, це може нейтралізувати позитивний ефект зниження тяжкості захворювання. І ми особливо турбуємося про нещеплених. Вони найбільш уразливі, коли у вас є вірус, який надзвичайно заразний для людей" , - заявив він.

Фаучі зазначив, що кожен день кількість випадків зростає. Середнє значення за минулий тиждень становило близько 150 000, і воно, ймовірно, буде набагато вище.