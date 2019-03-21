175 тис. клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" отримали монетизовану субсидію

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Чимала частина субсидіантів області не поспішає розраховуватися за надані комунальні послуги та накопичує борги

В зв'язку із монетизацією, рахунки за спожитий у лютому газ не містять субсидії. Отримавши грошову допомогу, клієнти "Хмельницькгаз Збуту", мають оплатити за спожите блакитне паливо в повному обсязі. Субсидійні кошти за лютий споживачі газу отримають у березні, за березень - у квітні, а за квітень - у травні. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З березня уряд змінив механізм субсидування населення, запровадивши монетизацію. Відтак, 175 тис. споживачів газу Хмельницької області, які отримали субсидії грішми, мають сплатити рахунки за газ в повному обсязі відповідно до зазначених сум", - йдеться у повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, чимала частина субсидіантів області отримуючи державну допомогу не поспішає розраховуватися за надані комунальні послуги та накопичує борги. Зазначається, що зі 175,5 тис. подолян-субсидіантів, більше 140 тис. мають заборгованість за спожитий газ, яка сягнула вже понад 350 млн гривень. Тому важливо після отримання субсидії готівкою самостійно контролювати власне споживання та проводити оплату за використаний газ. Адже наявність простроченої понад один місяць заборгованості, загальна сума якої, по всіх комунальних послугах, перевищує 340 гривень позбавить права на подальше отримання субсидії.

"Зауважу, що не всі субсидіанти зрозуміли механізм та призначення монетизації, який, до того ж, співпав у часі з отриманням підвищених пенсій та доплат, - зауважує керівник "Хмельницькгаз Збуту" Андрій Левицький. – Деякі клієнти уже отримали гроші, а рахунки надійшли пізніше. Тому вже є непоодинокі факти використання субсидійних коштів на побутові цілі (придбання предметів побуту або продуктів харчування), що призведе до ще більших боргів, які на сьогодні вже сягнули більше 350 млн гривень та продовжують зростати в опалювальний період".

Також у прес-службі повідомили, що при сплаті за газ починаючи з лютого вже не потрібно окремо сплачувати лише обов’язковий платіж. Сплаті підлягає вся сума, зазначена в рахунку. Крім того, проплату необхідно здійснювати впродовж 5 днів після отримання платіжки та не допускати заборгованості, особливо в опалювальний період, коли йде більше споживання газу та, відповідно, більша оплата за нього.

"Оплатити за спожитий газ можна: через Особистий кабінет споживача на сайті 104.ua, через банківські установи, термінали самообслуговування, за допомогою платіжних сервісів Ipay.ua, Portmone, EasyPay, Монобанк тощо. Отримати усю необхідну інформацію щодо надання житлової субсидії можна, звернувшись до УСЗН; щодо операцій з коштами в разі надання у безготівковій формі - у АТ “Ощадбанк”. У постачальника газу можна отримати консультацію щодо обсягу споживання, нарахувань, заборгованості чи переплати", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, якщо субсидія була призначена до 31 грудня 2018 року, то, починаючи з субсидії за лютий 2019 року, вона буде виплачуватись готівкою. В разі призначення субсидії з січня 2019 року її надаватимуть через АТ "Ощадбанк" для сплати за комунальні послуги.

"ТОВ "Хмельницькгаз Збут" підтримує запровадження монетизації субсидій, що є необхідним кроком для демонополізації та створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів", - додали у прес-службі.